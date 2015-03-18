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الصحة: علاج مرضى فيرس سى بأوليسيوا بديلا عن الإنترفيرون أول أبريل

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الصحة: علاج مرضى فيرس سى بأوليسيوا بديلا عن الإنترفيرون أول أبريل الصحة: علاج مرضى فيرس سى بأوليسيوا بديلا عن الإنترفيرون أول أبريل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية انتهت من صياغة بروتوكول علاج مرضى فيرس سى بأوليسيوا العقار الجديد البديل للإنترفيرون.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه سيتم استخدام العقار الجديد "أوليسيوا" فى مراكز الكبد التابعة لوزارة الصحة أول أبريل المقبل.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أنه سيتم العمل ببروتوكولى علاج فى مراكز الكبد الأول، بـ"الإنترفيرون + الريبافيرين + السوفالدى"، والثانى "أوليسيوا + والسوفالدى" لمدة 3 شهور.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن بروتوكول العلاج بـ"أوليسيوا + السوفالدى" سيعالج به جميع المصابين بفيرس سى بداية من f0 إلى f4.


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