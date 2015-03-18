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المصرية للكهرباء النظيفة: إنشاء محطة لتوليد طاقة الرياح بالصحراء الشرقية

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المصرية للكهرباء النظيفة: إنشاء محطة لتوليد طاقة الرياح بالصحراء الشرقية المصرية للكهرباء النظيفة: إنشاء محطة لتوليد طاقة الرياح بالصحراء الشرقية
قال المهندس سمير لمعى سليمان، ممثل المؤسسة المصرية للكهرباء النظيفة، إنه جارى إنشاء مشروع 150 ميجاوات بالصحراء الشرقية لمحافظة المنيا، من الطاقة الجديدة والمتجددة، لمحطة لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية بقدرة 150 ميجاوات مقسمة إلى مشروعات صغيرة للشركات المهتمة بقدرة "5" ميجاوات لكل شركة.

وأوضح لمعى، خلال ندوة مشروعات الرياح فى بنقابة المهندسين، أنه قد تم اختيار موقع المشروع على مساحة 1200 فدان تقريبا مخصصة للشركة الوطنية لتنمية وإنشاء الطرق تابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وقال" نهدف إلى أن نصل من خلال هذا المشروع إلى استثمارات تصل إلى 1.5 مليار جنيه مقسمة إلى 50 مليون جنيه تقريباً للشركات المهتمة من القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل".

وأضاف لمعى، أن هذا المشروع يعد فرصة لتكوين اتحاد بين الشركات المهتمة لتأسيس SPV شركة جديدة مخصصة لتنفيذ المشروع ويمكن أن تكون شركة مساهمة مصرية كل شركة مسئولة عن مشروعها تحت مظلة الاتحاد الذى يرعى المصالح الجماعية، وسينفذ المشروع بنظام IPP المنتج المستقل للكهرباء والذى يسعى بدوره إلى تسويق الكهرباء المنتجة.

من جانبه، أكد المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، أن النقابة لا تدخر جهداً للعمل فى كل ما يهم الهندسة فى مصر وبناء عليه أصبحت النقابة موجودة وفاعلة فى كل المشروعات، مؤكدا على أهمية انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى هذا التوقيت لتلعب نتائجه دوراً مهماً فلا الدفع بعجلة الاقتصاد المصرى.


>- وزارة الكهرباء: وقعنا 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال المؤتمر الاقتصادى

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