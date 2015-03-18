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المنوفية تستعيد أملاك الدولة المنهوبة ببروتوكول تعاون مع هيئة المساحة

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المنوفية تستعيد أملاك الدولة المنهوبة ببروتوكول تعاون مع هيئة المساحة المنوفية تستعيد أملاك الدولة المنهوبة ببروتوكول تعاون مع هيئة المساحة
عقد اللواء أسامة فرج، سكرتير عام محافظة المنوفية، اجتماعًا بالدكتور إبراهيم السعيد إبراهيم، من الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومنسق مشروع حصر وميكنة أملاك الدولة، بحضور المسئولين عن الإدارة العامة لأملاك المحافظة، ومسئولى الأملاك بالمراكز والأحياء، لعمل حصر مكتبى شامل لمواقع المراجع المساحية ولجميع بيانات الأملاك داخل الحدود الإدارية للمحافظة التى تقع تحت ولايتها وتوصيفها جغرافيًا، بحيث توضح اسم المركز واسم القرية واسم الحوض ورقم القطعة وحدود القطعة وإعداد نماذج بذلك.

وأكد منسق المشروع، أنه نظرًا لخبرات الهيئة المصرية العامة للمساحة فى هذا الشأن وتنفيذها لهذه الأعمال فى العديد من المحافظات والهيئات الحكومية المصرية، لذلك أخذت على عاتقها إنشاء برنامج أملاك الدولة لميكنة جميع البيانات الخاصة بالأملاك من واقع مراجعها، بحيث توفر قاعدة معلومات متكاملة ومرتبطة بالخرائط المساحية لجميع أملاك الدولة وإتاحة هذه المعلومات لكل جهة داخل حدودها، بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة والحفاظ على المال العام، حيث تم استخدام هذا البرنامج فى سبع محافظات وأثبت نجاحه.
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مصر 365