محافظ السويس يعتذر لمدرس بعد اتهامه باطلاً بالتحرش بطالبة ثانوى

قدم اللواء العربى السروى، محافظ السويس، اعتذارًا للمعلم محمد عبد العزيز المدرس الشريف بمدرسة السويس الثانوية الصناعية بنات، على ما وصفته بعض المواقع الإعلامية بتحرش المدرس بطالبة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للمدرس محمد عبد العزيز، للاعتذار له رسميًا عما بدر من الفتاة التى توجه والدها لقسم الشرطة وتنازل عن محضر كانت قد حررته لمعلمها، بعدما ثبت للجميع أنه كان كيديًا.

وكان ولى أمر الطالبة التى حررت محضرًا ضد المدرس قام بالاعتذار لمعلمها أمام طابور المدرسة فى الصباح، مؤكدًا احترامه له وتقديره لجميع العاملين بالمدرسة.