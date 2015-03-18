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بالصور..منازل أهالى أبو التلات والدخيلة بالإسكندرية تغرق فى مياه الصرف

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معاناة شديدة عانى منها، اهالى منطقة أبو تلات ومنطقة المتراس بالعجمى والدخيلة، غرب الإسكندرية، حيث أغرقت مياه الصرف الصحى الشوارع وأصبحت تعيق حركة المارة، بالإضافة إلى التسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة.

وتقدم الأهالى بشكوى لى حى العجمى وإلى هيئة الصرف الصحى، يشكون فيها من غرق منطقة أبو تلات وأشاروا إلى أن ما يزيد معاناة أهالى المنطقة هو ارتفاع نسبة المياه الجوفية فى فصل الشتاء، واختلاطها بمياه الصرف، لتكون موطنًا للأمراض والأوبئة، وطالبوا بتدخل الأجهزة التنفيذية لحى العجمى وهيئة الصرف الصحى لشفط المياة لما تسببة من معاناة شديدة لهم ولأطفالهم.

من جانبه قال علاء يوسف، رئيس حى العجمى، إن محافظة الإسكندرية حريصة على حل مشكلة النظافة واستعادة المظهر الجمالى والحضارى لمدينة الإسكندرية؛ وقد قامت اليوم إدارة الرقابة والرصد البيئى بالمحافظة برئاسة ماهر شعيب وبالتعاون مع شركة نهضة بمتابعة أعمال النظافة وإزالة المخلفات وذلك بمساكن جنوب المتراس بالقبارى وبمنطقة مقابر الدخيلة، وجار العمل على استكمال باقى المناطق فى نطاق الحى.

ومن جهة أخرى شنت محافظة الإسكندرية من خلال حى غرب بقيادة اللواء أحمد متولى حملة إزالة إشغالات مكبرة بالموقف الجديد، تم فيها التحفظ على عدد من الكراسى وعربات الباعة الجائلين المخالفة وإزالة الأكشاك المخالفة.

فيما أزال حى شرق، إشغال الطريق، اليوم الأربعاء، ورفع الحواجز الحديدية والأسمنتية بشارع البراوى، بمشاركة شرطة المرافق.

مياه الصرف تحاصر أبو تلات- 2015-02 - اليوم السابع
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مياه الصرف تحاصر أبو تلات


>معاناة الأهالى فى غرق المنطقة- 2015-02 - اليوم السابع
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معاناة الأهالى فى غرق المنطقة


>مياه الصرف والقمامة بالمتراس – الدخيلة- 2015-02 - اليوم السابع
>

مياه الصرف والقمامة بالمتراس – الدخيلة


>حملة إزالة مكبرة على الموقف الجديد- 2015-02 - اليوم السابع
>

حملة إزالة مكبرة على الموقف الجديد


>إزالة إشغالات الموقف الجديد والأكشاك المخالفة- 2015-02 - اليوم السابع
>

إزالة إشغالات الموقف الجديد والأكشاك المخالفة


>إزالة عربات الباعة الجائلين- 2015-02 - اليوم السابع
>

إزالة عربات الباعة الجائلين

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