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جامعة بنى سويف الأولى محليا والتاسعة بالشرق الأوسط فى تصنيف "التايمز"

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جامعة بنى سويف الأولى محليا والتاسعة بالشرق الأوسط فى تصنيف "التايمز" جامعة بنى سويف الأولى محليا والتاسعة بالشرق الأوسط فى تصنيف "التايمز"
أكد الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعة حصلت على المركز الأول بين الجامعات المصرية، وجاءت فى الترتيب التاسع على مستوى جامعات الشرق الأوسط بعدد نقاط وصل إلى (70.75) وذلك طبقًا للتقرير السنوى الصادر عن تصنيف التايمز للتعليم العالى والمهتم بترتيب أكثر الجامعات شهرة فى العام الحالى 2015.

وأوضح أن الشُهرة المقصود بها فى التصنيف، هى انعكاس لنجاح الجامعات التى تم إدراجها فى القائمة، ومدى القوة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بها، وقدرات الطلاب الأكاديمية، والمجالات البحثية التى تُقدمها ومدى إفادتها للتقدم الإنسانى.

وأشار لطفى فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن جامعة بنى سويف استقلت عن جامعة القاهرة حديثًا بموجب القرار الجمهورى رقم (84) لسنة 2005، وبدأ العمل الفعلى فى مجال البحث العلمى منذ عام 2011، مما يجعل هذا التصنيف بمثابة حافز على الاستمرار فى دعم منظومة البحث العلمى، والاستزادة من فتح قنوات تعاون علمية مع جامعات الأقاليم.

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