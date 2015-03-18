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المنيا تبدأ الاحتفال بعيدها القومى والمحافظ يزور النصب التذكارى للشهداء

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المنيا تبدأ الاحتفال بعيدها القومى والمحافظ يزور النصب التذكارى للشهداء المنيا تبدأ الاحتفال بعيدها القومى والمحافظ يزور النصب التذكارى للشهداء
قام اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، يرافقه اللواء محمد صادق الهلباوى مدير الأمن، بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهداء، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وذلك فى إطار بدء احتفالات المحافظة باليوم الوطنى الذى يوافق اليوم 18 مارس، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية وعدد من رجال الدين بالمحافظة.

كما تفقد المحافظ ومدير الأمن حرس الشرف، وتعالت الأغانى الوطنية التى عزفتها فرقة الموسيقى العسكرية ورفع أعلام على النصب التذكارى بكورنيش النيل، واستمعا إلى قصيدة فى حب الوطن للشاعر محمد عبد العليم.

كما قام المحافظ بتقديم التحية لعدد من المواطنين بمنطقة الكورنيش وأعرب عن خالص تهانيه لأهالى المنيا، بالعيد الوطنى للمحافظة، داعيا المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء والأمن والأمان على كافة ربوع مصر.

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