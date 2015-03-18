محافظ الشرقية يقرر تطوير مشروع المزارع السمكية وتأجيره لشباب الخريجين

قرر محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام، تطوير مشروع المزارع السمكية بمنطقة العباسة مركز أبو حماد، وتأجيره لشباب الخريجين، بهدف توفير فرص عمل وفتح مصدر للرزق لهم، وذلك من خلال منحهم قروضًا ميسرة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتقديم الأعلاف والزريعة السمكية لهم بأسعار مخفضة، لتشجيعهم على العمل والإنجاز.

وقرر المحافظ خلال اجتماع عقد بمكتبه لبحث سبل تطوير المزارع السمكية، التى توقف العمل بها وأهملت منذ فترة، تنظيم دورات تدريبية لصغار المستثمرين الشباب، لإكسابهم المهارات فى إدارة وتنمية المزارع السمكية، مع تقديم الدعم الفنى لهم من المعمل المركزى التابع لهيئة تنمية المزارع السمكية، عملاً على نجاحهم فى إدارة هذا المشروع.

وكلف المحافظ مديرية المساحة بعمل حصر دقيق لمساحات المزارع السمكية، التى تضم 29 حوضًا، وتبلغ مساحتها الرسمية 200 فدان.

>كما كلف محافظ الشرقية إدارتى الشئون القانونية والسياحة، بالتفاوض مع إدارة نادى الصيد بالقاهرة، لبحث إمكانية زيادة القيمة الإيجارية لأراضى بركة النصر لصيد البط بالحسينية، والتى تبلغ مساحتها 1500 فدان، واقتطاع جزء منها لإقامة مشروع تنموى لخدمة المحافظة.

وطالب المحافظ الإدارات المختصة بإعداد مقترحات وتصورات، لتطوير مشروعى المزارع السمكية وبركة الصيد، واستغلالهما بصورة أفضل، لخلق فرص استثمارية جديدة وتنمية الموارد وتعظيم الإيرادات، مؤكدًا أن الدولة جادة فى تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، لإحداث تنمية شاملة وخلق فرص عمل حقيقية .

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