محافظ بنى سويف يغلق مستشفى "عابدين" للإهمال ويحيل المخالفات للنيابة

أصدر المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، قرارا اليوم، الأربعاء، بغلق مستشفى زكى عابدين الخيرى، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، والتى تضمنت مخالفات جسيمة متعلقة بالإهمال والتقصير، والتى كشفت عنها المعاينة التى قامت بها إدارة العلاج الحر بتكليفات مباشرة من المحافظ، الأمر الذى يشكل خطورة على حياة وسلامة المواطنين المتعاملين معها، وكان آخرها وفاة سيدة أثناء الولادة، كما تضمن القرار إحالة هذه المخالفات للنيابة العامة للتحقيق فيها.

يذكر أن المحافظ قرر منتصف الأسبوع الحالى إغلاق 28 منشأة طبية مخالفة بسمسطا وبنى سويف وناصر، والفشن، والتى تنوعت ما بين عيادات خاصة ومراكز أشعة وتحاليل وحضانات، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة والإشراف ومتابعة المنشآت الطبية.