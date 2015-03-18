تقرير - مونتيلا يجهز ' الظاهرة ' صلاح وباباكار للهجوم على روما

بعد جلوس محمد صلاح نجم فيورنتينا عن مواجهة فريقه أمام ميلان على مقاعد البدلاء طوال المباراة في الدوري الإيطالي الأثنين الماضي، سيعود الدولي المصري للمشاركة أساسيا أمام روما.

ويحل فيورنتينا ضيفا على روما في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي مساء الخميس بعد انتهاء الذهاب 1-1، وهو ما يجبر الفيولا على ضرورة التسجيل في شباك الجيالاروسي.

وأشار تقرير عبر موقع (فيورنتينا) الجماهيري أن صلاح سيعود للمشاركة أساسيا في الهجوم بجوار خوما باباكار السنغالي.

صلاح كان قد صنع هدف مباراة الذهاب الذي سجله إليسيتش في شباك روما، ويريد فيتشينزو مونتيلا من الدولي المصري أن يفرغ ذهنه تماما لكي يسجل في ملعب الأوليمبيكو.

التقرير ذكر أن هجوم فيورنتينا سيكون من القارة السمراء، فبجانب صلاح سيلعب السنغالي باباكار، والذي زامل المصري أمام ساسولو كأول مباراة يخوضها أساسيا بالكالتشيو.

حينها صلاح سجل هدفه الأول وصنع واحدا لباباكار في لقاء انتهى بثلاثية مقابل هدف.

الظاهرة

وأشار التقرير إلى أن صلاح تحول إلى ظاهرة يتابعها المصريون، خطوة بخطوة .. مباراة بمباراة.

والدليل على ذلك أن إدارة روما قامت بطباعة تصريحات دخول لصحفيين مصريين سيتواجدوا باستاد الأوليمبيكو.

وألمح التقرير إلى أن متابعة المصريين الشغوفة بصلاح سببها الخروج من عناء المشاكل الاجتماعية والسياسية التي حدثت بمصر في السنوات الأخيرة الماضية.