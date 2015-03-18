“العربي” يدين الهجوم الإرهابي على متحف باردو في تونس

أدان الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية وبأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى سقوط عدد من السائحين الأجانب والمواطنين التونسيين الأبرياء في البرلمان التونسي ومتحف باردو.

واعتبر الأمين العام في بيان اصدره اليوم ، أن هذا الهجوم الإرهابي إنما يهدف إلى النيل من مسار العملية الديمقراطية الرائدة في تونس مؤكدا على أن حكمة القيادة التونسية ووعي الشعب التونسي ، وإرادته الحرة لقادرة على مواجهة تحدي الإرهاب وحماية مكتسبات الثورة التونسية عبر الاحتكام إلى القانون والمؤسسات الشرعية للدولة التونسية ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد الأمين العام على وقوف جامعة الدول العربية إلى جانب الجمهورية التونسية رئيسا وحكومة وشعبا في مواجهة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله.

وأعرب الأمين العام عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا الأبرياء متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.