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بالصور.. الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة يتقدمهم المحافظ ومدير الأمن

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بالصور.. الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة يتقدمهم المحافظ ومدير الأمن بالصور.. الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة يتقدمهم المحافظ ومدير الأمن

جنازة عسكرية

شيع الآلاف من أهالي قرية الكوادي، التابعة لمركز فوه بكفرالشيخ، اليوم الأربعاء، يتقدمهم الدكتور أسامة عبد الواحد محافظ كفرالشيخ، واللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لمنطقتي كفرالشيخ ودمياط، واللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفرالشيخ، واللواء حمدي المغربي مساعد مدير أمن مطروح، واللواء أسامه بدوي مساعد مدير الأمن لغرب كفرالشيخ، ومحمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه، وعددا من قيادات الشرطة بمديريتي أمن كفرالشيخ ومطروح  جثمان النقيب “كريم فؤاد هنداوي أبو زامل”، معاون مباحث مركز شرطة العلمين بمحافظة مطروح، في جنازة عسكرية.

وكان  جثمان الضابط  وصل للقرية ملفوفا بعلم ، وتم أداء صلاة الجنازة بمسجد قرية الكوادي مسقط رأسه، ثم حمل الجثمان على سيارة من الحماية المدنية، ليواري الثري بمقابر أسرته بالقرية.

يذكر أن الضابط الضحية، أثناء توجه لمأمورية بدائرة مركز الشرطة الذي يعمل به، اشتبه في سيارة ملاكي، قادمة من ناحية الصحراء، ومتجهة ناحية الساحل الشمالي، ويستقلها مجهولون، وفور اقترابه منها مستقلا سيارة الشرطة وبرفقته مخبر سري، أطلق مستقليها النيران تجاهه، ما أدي إلى مصرعه، متأثراً بإصابته بطلقة نارية في الصدر، وإصابة فرد الأمن في أحد ذراعيه.

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