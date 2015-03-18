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النيابة تأمر بعرض الفتاة المغتصبة بالشرابية على الطب الشرعى

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النيابة تأمر بعرض الفتاة المغتصبة بالشرابية على الطب الشرعى النيابة تأمر بعرض الفتاة المغتصبة بالشرابية على الطب الشرعى
أمر المستشار هشام قمر الدولة مدير نيابة الشرابية بعرض الفتاة المغتصبة على يد مكوجى بالشرابية على الطب الشرعى، وكما أمر بعرض ملابس الفتاة والمتهم على الطب الشرعى لتحليل الحيوانات المنوية، كما وجهت النيابة للمتهم تهم هتك العرض.

وأكدت الفتاة فى أقوالها أمام النيابة أن المتهم استدرجها إلى شقته بعد أن انتهت من درسها الخصوصى، وقام بحبسها 3 أيام فى الشقة وتعدى عليها جنسيا.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة لا تربطها علاقة عاطفية بالمتهم، وأنه تقدم منذ قترة لخطبتها ولكن أهلها رفضوه، ومن جانبه قال المتهم إنه تربطة بالفتاة علاقة عاطفية، وأنها ذهبت معه لشقته بإرادتها.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من والد طالبة بالمرحلة الثانوية واتهمت مكوجى بالتعدى عليها جنسيا بعد حبسها فى شقته بالشرابية، تم تحرير محضر والعرض على النيابة للتحقيق وكانت النيابة قد حبست المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

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مصر 365