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إحباط تهريب 15 ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

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إحباط تهريب 15 ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة إحباط تهريب 15 ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث ، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء.

أسفرت الحملة عن ضبط "السيارة رقم ب ر ج 5368 نقل (فنطاس)" قيادة "أحمد.إ"، سائق ومقيم قرية الكريونى مركز إيتاى البارود محملة بكمية وقدرها 8000 لتر سولار، بمواجهته اعترف بقيامه بتجميع المواد البترولية المضبوطة لبيعها بالسوق السوداء وتحرر المحضر 3270/2015 جنح المركز.

كما تم ضبط سيارة نقل بدون لوحات معدنية قيادة "محمد.ن" سائق ومقيم بمدينة السادات، محملة بكمية من المواد البترولية تبلغ 7000 لتر سولار، وذلك لبيعها فى السوق السوداء. تحرر المحضر رقم 519/2015 إدارى مركز وادى النطرون، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365

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