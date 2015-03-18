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حبس أردنى متهم بالاتجار فى البشر بالعجوزة أربعة أيام على ذمة التحقيقات

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حبس أردنى متهم بالاتجار فى البشر بالعجوزة أربعة أيام على ذمة التحقيقات حبس أردنى متهم بالاتجار فى البشر بالعجوزة أربعة أيام على ذمة التحقيقات
أمر خالد التليت، وكيل أول نيابة العجوزة، تحت إشراف أحمد خطاب، مدير النيابة، وبرئاسة المستشار أحمد دبوس، رئيس النيابة، بحبس أردنى الجنسية لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بالاتجار فى البشر، وأخذ كليتهم مقابل إعطائهم مبلغًا ماليًا.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد ألقت القبض على شخص يدعى "أمين وحيد أمين" لإنشائه صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يدعو من خلالها المواطنين لبيع كليتهم بمقابل مادى قدره 8 آلاف دولار بأحد المستشفيات الشهيرة بالقاهرة.

وتبين من التحريات أن المتهم يقوم بأخذ الكلية مقابل 3 آلاف دولار، وأن هناك مجنيًا عليه يدعى "صهيب.ف"، قام المتهم بشراء كليته مقابل 8 آلاف دولار، إلا أنه أعطاه 3 آلاف فقط، فأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

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مصر 365