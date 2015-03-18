السجن 3 سنوات لعامل وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره فى الأقراص المخدرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "محمد.م.م" عامل، ومقيم بدائرة قسم أول سوهاج، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على السيد، وعضوية المستشارين نبيل مسلم حفنى، ومحمد مختار الأحمداوى، بأمانة سر خالد سلامة وماجد أمين.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2012 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت المعلومات لضباط المباحث من أحد المصادر السرية، عن قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة، بدائرة القسم وترويجه على عملائه. وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم متلبسًا وبحوزته 12 شريطًا من الأقراص المخدرة "تامول"، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.