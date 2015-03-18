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وفاة سائح إنجليزى بغيبوبة سكر أثناء رحلة نيلية بأسوان

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وفاة سائح إنجليزى بغيبوبة سكر أثناء رحلة نيلية بأسوان وفاة سائح إنجليزى بغيبوبة سكر أثناء رحلة نيلية بأسوان
لفظ سائح إنجليزى الجنسية أنفاسه الأخيرة، اليوم، الأربعاء، بعد إصابته بغيبوبة سكر مفاجئة خلال تواجده فى رحلة نيلية ما بين محافظتى الأقصر وأسوان.

تلقى العميد عيد عبد الحميد مأمور مركز شرطة كوم أمبو، إخطارًا يفيد بوصول سائح إنجليزى الجنسية يدعى "بيتر نادو ليسكى" 59 سنة، إلى مستشفى كوم أمبو المركزى، مصابًا بغيبوبة سكر مفاجئة وتوفى فور وصوله المستشفى، وتم نقل جثته إلى مشرحة كوم أمبو، تحت تصرف النيابة.

وتبين من التحريات الأولية، أن السائح الإنجليزى كان برفقة زوجته وعدد 102 سائح آخرين من جنسيات ألمانية وإنجليزية، على متن فندق عائم قادم من محافظة الأقصر فى طريقهم إلى مدينة أسوان، وأثناء قيام السائح الإنجليزى بالتصوير من فوق سطح الفندق العائم، سقط على الأرض، وتوفى متأثرًا بإصابته.
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