القبض على تشكيل عصابى تخصص فى السرقات بالفيوم

تمكنت مباحث الفيوم من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى السرقات يرتدى أقنعة سوداء ويهاجم المنشآت تحت تهديد السلاح للاستيلاء على مبالغ مالية موجودة بداخلها.

تلقى اللواء يونس الجاحر، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد ورود بلاغ من مدير مصنع خاص بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بسرقة مبلغ 53 ألف جنيه بعد اقتحام مسلحين المبنى الإدارى ظهرًا وتوثيق أفراد الأمن المكلفين بالحراسة.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد الشامى، مدير المباحث، وأكدت تحريات الرائد أحمد سيف، رئيس مباحث طامية، أن وراء السرقة تشكيلاً عصابيًا مكونًا من "أحمد.م" وشهرته "النجار"، و"محمد.ب" وشهرته "التوربينى"، و"كارم.م" مسجل شقى خطر، و"هانى.ع" وشهرته "بومة"، حيث قاموا بارتداء أقنعة سوداء وهاجموا مصنع السيراميك بعد الظهر، وقاموا بتوثيق أفراد الأمن تحت تهديد السلاح النارى واستولوا على مبلغ "53 ألف جنيه" من حصيلة الإنتاج.

وبتقنين الإجراءات داهمت قوة ضمت النقباء هيثم رمضان، وأحمد يحيى، ومحمد أبو السعود، وعمرو حامد، منازل أفراد التشكيل، وألقت القبض عليهم، وضبطت بحوزة الأول بندقية آلية، وطلقات نارية، وقناع أسود، ومبلغ مالى من متحصلات السرقة، وبحوزة الثانى بندقية خرطوش، وقناع أسود، وطلقات نارية، وبحوزة الثالث فرد خرطوش، والرابع ضبط بحوزته فرد خرطوش، وطلقات نارية. تم تحرير محضر بالواقعة قُيد تحت رقم 725 إدارى طامية، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.