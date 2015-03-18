انتهاء عمليات التمشيط بمحيط انفجار ترعة المنصورية

انتهى، منذ قليل، خبراء المفرقعات بالجيزة، بقيادة اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، من عمليات التمشيط لمحيط الانفجار، الذى وقع بجوار كمين أمنى بترعة المنصورية، آخر شارع فيصل، وتبين من خلال عمليات التمشيط عدم وجود أى عبوات ناسفة أخرى، فضلاً عن سلبية الجسم، الذى تم العثور عليه بمحيط الأحداث.

فيما قال مصدر أمنى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الانفجار وقع تحديداً فى الجزيرة الوسطى بشارع سيد مرعى، آخر شارع فيصل، ويبعد عن كمين أمنى بحوالى 10 أمتار، ولم يسفر عن وقوع أى إصابات.

>كان انفجار قد وقع بجوار تشكيل أمنى بترعة المنصورية بالهرم، وفور ورود بلاغ لرجال الحماية المدنية بالجيزة، انتقل على الفور فريق من خبراء المفرقعات لمحيط الأحداث لمتابعة الموقف وتمشيط محيط الحادث.