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محمد زيدان ينتصر في قضيته مع بني ياس .. وتعويضه بمليون دولار

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محمد زيدان ينتصر في قضيته مع بني ياس .. وتعويضه بمليون دولار محمد زيدان ينتصر في قضيته مع بني ياس .. وتعويضه بمليون دولار

حصل محمد زيدان المهاجم المصري ولاعب بني ياس السابق على حكم في صالحه من قبل لجنة فض المنازعات باتحاد كرة القدم الإماراتي في القضية التي أصدرت فيها اللجنة قرارها يوم الأربعاء.

وفصلت اللجنة بعد عام كامل من الحكم في القضية بعد تقدم الطرفين بالمستندات اللازمة والتي جاءت في صالح زيدان وبرأته من إدعاء الإصابة.

وقال عيسى صالح رئيس اللجنة لصحيفة (الإمارات اليوم): "أصدرنا الحكم بعدما كشفت المستندلت ابتس اطلعت عليها من قبل طرفي النزاع أن اللاعب كان مصابا بالفعل ولم يكن يدعي كما جاء في الدعوى المقدمة من نادي بني ياس".

وأضاف "اللجنة أصدرت حكمها بحصول اللاعب على مستحقاته والمقدرة بمليون و153 ألف دولار عن الفترة التي قضاها بالنادي الإماراتي".

ولعب زيدان لأندية بروسيا دورتموند وماينتس وهامبورج في ألمانيا قبل العودة للوطن العربي، ومنذ انتهاء تعاقده مع بني ياس أصبح اللاعب حرا دون ناد.

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