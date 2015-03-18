في_الكلاسيكو – جوزيه يتحدث لـ في الجول: عن ميسي أمام الأهلي.. وعن ميسي الأهلي!

"هل هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة؟ لا بالطبع.. هناك لاعب واحد هو الأفضل، إسمه بيليه".. هكذا رد مانويل جوزيه حين سألناه عن ليونيل ميسي.. ربما ذات الرد أيضاً ينطبق على كريستيانو رونالدو..

"لعب ميسي أمامنا في 2007 بالقاهرة.. لم يكن قد أصبح ميسي أفضل لاعبي العالم بعد.. وقتها كان الكل مشغولاً برونالدينيو".. يتحدث الساحر هنا عن مباراة احتفالية الأهلي بالمئوية حين جاء برشلونة للقاهرة وفاز برباعية.. يومها شارك ميسي في الشوط الثاني للمباراة..

"نعم كان لاعباً رائعاً بدأت شهرته تنتشر، لكنه لم يكن أبرز نجوم برشلونة.. ربما كانت الجماهير هنا تهتم حتى بصامويل إيتو أكثر منه قليلاً وقتها.. أرهقنا كثيراً حين نزل في الشوط الثاني، هذا طبيعي، لكنها كانت مجرد مباراة استعراضية"..

لكن هل هناك من بين لاعبي الأهلي الذين دربهم يشبه ميسي؟ يجيب جوزيه إجابة ساخرة..

"كان هناك لاعباً في الفريق مهتماً جداً بميسي.. زملائه سموه ميسي في المران، ربما لمهاراته التي لا مثيل لها.. لكنني كنت أسميه مارادونا.. كان هذا هو أحمد السيد"..