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مجلس الوزراء يقرر عودة الدوري المصري 30 مارس

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مجلس الوزراء يقرر عودة الدوري المصري 30 مارس مجلس الوزراء يقرر عودة الدوري المصري 30 مارس

اتخذ مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب قرارا بعودة الدوري المصري يوم 30 مارس الجاري بدون جمهور.

وعقد اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء بحضور وزير الداخلية، ووزير الرياضة وباقي الوزراء.

وعلم FilGoal.com أنه تقرر تشكيل لجنة للإجراءات التنظيمية مكونة من اتحاد الكرة، ووزارة الداخلية ووزارة الرياضة.

وينتظر عودة مسابقة الدوري المصري التي يتصدرها الزمالك برصيد 45 نقطة نهاية مارس الجاري.

وكانت المسابقة قد توقفت بعد سقوط 20 من مشجعي الزمالك على مداخل استاد الدفاع الجوي قبيل مباراة إنبي في الثامن من فبراير 2015.

وأعلنت النيابة العامة متمثلة في النائب العام هشام بركات عن تورط جماعة الإخوان في بيان رسمي حول كارثة الدفاع الجوي.

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