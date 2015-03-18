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أبيدال: لاعب أضمه من ريال مدريد؟ بالتأكيد بنزيمة!

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أبيدال: لاعب أضمه من ريال مدريد؟ بالتأكيد بنزيمة! أبيدال: لاعب أضمه من ريال مدريد؟ بالتأكيد بنزيمة!

يعتقد النجم الفرنسي المعتزل إريك أبيدال أن مباراة الكلاسيكو ستنتهي لصالح برشلونة بالفوز 3-1 على منافسه فريق ريال مدريد.

نجم برشلونة السابق أبيدال، يرى أن ريال مدريد سيعاني على المستوى الهجومي بدون مهاجمه الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، وأن البلوجرانا يمر بفترة ممتازة حاليا تؤهله للفوز بالكلاسيكو.

قال صاحب الـ35 عاما لقناة (جول تي في) الأمريكية:"بنزيمة هو اللاعب الذي قد انتدبه من ريال مدريد لو كنت في برشلونة..بالتأكيد، لأن بالنسبة لي هو اللاعب الأهم في مدريد الآن".

وأضاف"لو ابتعد بنزيمة عن ريال مدريد سيستمر الفريق في تسجيل الأهداف، ولكن ليس بنفس القدر مع وجوده، هو لاعب متكامل جدا".

وأتم"أعتقد أن برشلونة سيفوز 3-1، سيسجل الثلاثي نيمار، لويس سواريز وليونيل ميسي..برشلونة يقدم أداء جيدا مقارنة ببداية الموسم، وأتمنى أن يستمروا على نفس المنوال حتى النهاية".

يذكر أن أبيدال هزم ريال مدريد سبع مرات وخسر مرتين فقط من إجمالي 12 مباراة كلاسيكو خاضها، وسجل هدفا وحيدا قبل ذلك في شباك الفريق الملكي بقميص برشلونة.

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