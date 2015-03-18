جوارديولا يعود لكامب نو من أجل متابعة مباراة برشلونة وسيتي

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن جوزيب جوارديولا سيحضر مباراة برشلونة ومانشستر سيتي من مدرجات ملعب "كامب نو".

ويستضيف برشلونة فريق سيتي مساء الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان مدرب بايرن ميونيخ الحالي قد حضر أمس الثلاثاء مباراة أتليتكو مدريد وباير ليفركوزن من ملعب "فيسينتي كالديورن" والتي حسمها الروخيبلانكوس بركلات الترجيح.

ووفقا لصحيفة (سبورت) الإسبانية، فإن جوارديولا سيتواجد في ملعب "كامب نو" اليوم من أجل مشاهدة المباراة في إطار متابعته للمنافسين المحتلمين لنادي بايرن ميونيخ في دور الـ8 من المسابقة.

وكان جوارديولا قد درب برشلونة لمدة أربعة مواسم حقق خلالها 13 لقبا.