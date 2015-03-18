الخارجية الإيطالية : إصابة سائحين إيطاليين فى حادث المتحف التونسى

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن اثنين من السياح الإيطاليين أصيبا فى عملية اقتحام مسلحين لمتحف باردو فى العاصمة التونسية، وذلك فى إحصائية أولية للرهائن من السياح داخل المتحف.

وذكرت الخارجية الإيطالية فى بيان لها بثته وكالة الأنباء الإيطالية "آكى" أن "مائة سائح إيطالى آخرين تم إخلائهم إلى مكان آمن"، وأضافت الوزراة أن "الوزارة تجرى مزيدا من التحقيقات بهذا الشأن".

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