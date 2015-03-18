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الكويت: القبض على رئيس الحركة الديمقراطية المدنية لنشره تغريدات مسيئة

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الكويت: القبض على رئيس الحركة الديمقراطية المدنية لنشره تغريدات مسيئة الكويت: القبض على رئيس الحركة الديمقراطية المدنية لنشره تغريدات مسيئة
أعلنت إدارة الإعلام الأمنى فى وزارة الداخلية الكويتية، إلقاء القبض على رئيس الحركة الديمقراطية المدنية المدعو طارق المطيرى، بناء على أمر من النيابة العامة، وذلك على خلفية قيامه بنشر عدة تغريدات مسيئة للمملكة العربية .

وقالت إدارة الإعلام الأمنى- فى بيان اليوم الأربعاء- إنه "لا صحة لأية ادعاءات أخرى فى هذا الشان"، مضيفة أن التحقيق جار معه لدى النيابة العامة التى تعد جهة الاختصاص.
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