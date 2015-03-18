الوكالة الفرنسية للتنمية تبدى اهتمامها بالمساهمة فى تمويل تطوير ترام الإسكندرية

أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية، فى اليوم الثالث من مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المنعقد فى شرم الشيخ، اهتمامها من حيث المبدأ بالمساهمة فى تمويل مشروع تطوير ترام الرمل (المعروف بالترام الأزرق) فى الإسكندرية.

وأضافت الوكالة الفرنسية فى بيان اليوم الأربعاء، أن السلطات المصرية اختارت مؤخرا هذا المشروع كأكثر مشروع نقل ذى أولوية لمدينة الإسكندرية، وقامت شركة الاستشارات الهندسية "إيجيس راى" بتقديم المشروع خلال المؤتمر.

وتم اختيار المشروع بناء على نتائج دراسة حول النقل الحضرى فى الإسكندرية، قامت بها شركة "إيجيس راى" وتم تمويلها من خلال منحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية من قبل الاتحاد الأوروبى، وخلال المرحلة الأولى من الدراسة، تم إجراء تقييم تفصيلى عن حال منظومة النقل فى الإسكندرية، كما تم تحليل مدى ملائمة عدة وسائل نقل بديلة للمدينة، أما المرحلة الثانية من الدراسة، فسوف يتم خلالها إجراء دراسة جدوى مفصلة عن مشروع تطوير الترام الأزرق.