"الفرنسية للتنمية":توقيع اتفاق لبناء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية بالصعيد

أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية التوقيع المشترك بين نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى وزير المالية الفرنسى سابين لخارطة طريق تهدف إلى بناء أول محطة عامة مصرية لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بطاقة 20 ميجاوات والمتصلة بشبكة الكهرباء فى كوم أمبو فى صعيد مصر ، وذلك أثناء المؤتمر الاقتصادى المقام فى شرم الشيخ فى عام 2015.

وقالت الوكالة فى بيان اليوم، إن هذا التوقيع يأتى فى أعقاب قرار مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية AFD فى نهاية عام 2014 بالموافقة على قرض للدولة المصرية لتمويل هذا المشروع الرائد، ويعتبر هذا المشروع بمثابة خطوة نحو تحقيق خطة الطاقة الشمسية المصرية التى تهدف إلى توليد 3500 ميجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2027.

والمشروع يستجيب بشكل كامل لأولويات الحكومة التى تهدف إلى تأمين إمدادات الطاقة فى البلاد وتنويع مصادر الطاقة، كما سوف يكون له أيضا تأثير إيجابى على التخفيف من آثار تغير المناخ عن طريق الحد من انبعاثات الكربون بنسبة تقدر بـ000 15 طن من ثانى أكسيد الكربون سنويا.