سامية عبد الواحد “الأم المثالية” بالإسماعيلية

حصلت سامية عبدالواحد محمد فتيح، على لقب الأم المثالية لمحافظة الإسماعيلية، وبدأت سامية قصة كفاحها منذ توفي زوجها ولها 3 فتيات، وأستطاعت تربيتهمن حتى حصلت اثنتان على ليسانس آداب والأخرى على بكالوريوس علوم.

و تبلغ سامية من العمر 53 عامًا، وتعمل سكرتيرة بإدارة اجتماعية بمركز فايد، وتزوجت سامية من ابن عمها وأنجبت الأم ثلاث بنات وتحمَّل الزوجان مهمة تربيتهن ورعايتهن رعاية مثلى واستكمال مشوارهن في التعليم.

وتوفي الزوج منذ 39 عامًا بعد فترة زواج 12 عامًا وترك الزوجة تستكمل مشوار حياتها ورعاية وتربية وتعليم البنات الثلاثة بمفردها لتصبح لهن الأب والأم معًا.

وأخذت الأم على عاتقها هذه المسؤولية الجسيمة في ظل عدم كفاية مصادر الدخل وغلاء المعيشة فلجأت إلى تدبير مصادر دخل إضافية لتحقيق الحد الأدنى من الاكتفاء فقامت بتربية الطيور بمنزلها وبيعها.

وتحملت الأم مسئولية البنات الثلاث و تعليمهن جامعيًا، واستطاعت الأم في ظل هذه الظروف أن تقوم بتزويج الابنتين، وما زالت الأبنة الصغرى تقيم معها وتتمنى أن تستكمل رسالتها معها إلى أن تزوجها وتتمنى ان تحج بيت الله.