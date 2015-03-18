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مصر تدين الحادث الإرهابي الذي وقع بتونس ظهر اليوم

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مصر تدين الحادث الإرهابي الذي وقع بتونس ظهر اليوم مصر تدين الحادث الإرهابي الذي وقع بتونس ظهر اليوم

السفير بدر عبدالعاطي

أعرب السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية عن إدانة وتنديدها للحادث الإرهابي الغادر الذي وقع بالعاصمة التونسية اليوم وأسفر عن مقتل عدد من السياح الأجانب والمواطنين التونسيين الأبرياء، مؤكدًا تضامن مصر حكومة وشعبًا ووقوفها التام مع حكومة وشعب تونس الشقيق في مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، وقدم خالص تعازي مصر في ضحايا هذا الحادث الإرهابي البغيض.

وجدد المتحدث التأكيد علي الخطورة البالغة لظاهرة الإرهاب العالمية والتي أصبحت تطول كل دول العالم دون استثناء، وحتمية تكاتف المجتمع الدولي وارتقائه إلى مستوى التحديات الخطيرة التي تمثلها هذه الظاهرة من خلال مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية جميعًا بغض النظر عن أشكالها ومسمياتها والتي تتشارك في تبني ذات الفكر المتطرف وتنسق فيما بينها، وذلك بما يسمح بإجتثاث جذورها والقضاء عليها باعتبارها تستهدف الأمن والاستقرار والتنمية في العالم كله.

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