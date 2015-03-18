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تنحى قاضى محاكمة حسن مصطفى فى أولى جلسات الطعن على حبسه لخرق قانون التظاهر

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تنحى قاضى محاكمة حسن مصطفى فى أولى جلسات الطعن على حبسه لخرق قانون التظاهر تنحى قاضى محاكمة حسن مصطفى فى أولى جلسات الطعن على حبسه لخرق قانون التظاهر
أعلن قاضى محكمة استئناف الإسكندرية اليوم، الأربعاء، تنحيه عن نظر أولى جلسات الطعن فى محاكمة الناشط السياسى "حسن مصطفى"، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "وقفة خالد سعيد"، والتى سبق وتم الحكم عليه فيها غيابيًا بالحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة خرق قانون التظاهر.

تعود وقائع القضية إلى 2 ديسمبر 2013، خلال الوقفة الاحتجاجية التى نظمها العشرات من النشطاء السياسيين أمام محكمة الإسكندرية أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد، للمطالبة بإعدام قاتليه، التى قامت قوات الأمن بفضها بخراطم المياه وقنابل الغاز وألقت القبض على 3 من المشاركين فيها خلال نفس اليوم، وأمرت بالقبض على 4 آخرين بعدها، من بينهم ماهينور المصرى والناشط السياسى حسن مصطفى.

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مصر 365