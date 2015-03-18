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فرض كردون أمنى بـ"ترعة المنصورية" بعد انفجار عبوة ناسفة قرب كمين بالهرم

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فرض كردون أمنى بـ"ترعة المنصورية" بعد انفجار عبوة ناسفة قرب كمين بالهرم فرض كردون أمنى بـ"ترعة المنصورية" بعد انفجار عبوة ناسفة قرب كمين بالهرم
فرض رجال الحماية المدنية بالجيزة، منذ قليل، كردونًا أمنيًا بترعة المنصورية آخر شارع الهرم، وذلك عقب انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بجوار كمين أمنى، ويعمل رجال المفرقعات على تمشيط محيط المنطقة التى شهدت الانفجار.

كان انفجار وقع منذ قليل، بجوار تشكيل أمنى بترعة المنصورية بالهرم، انتقل على الفور فريق من خبراء المفرقعات لمحيط الأحداث لمتابعة الموقف وتمشيط محيط الحادث، ولم يسفر الحادث عن وقوع أى إصابات.


>- انفجار عبوة ناسفة فى محيط تشكيل أمنى قرب ترعة المنصورية فى الهرم

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