تأجيل محاكمة المتهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزى لجلسة 13 يونيو

أجلت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالى، محاكمة 13 شخصا لاتهامهم بقتل حارس محافظ البنك المركزى، هشام رامز، وسرقة سيارته منتصف شهر فبراير من العام الماضى، إلى جلسة 13 يونيو لاستكمال سماع الشهود.

وشهدت جلسة اليوم، سماع شهادة مساعد أول وزير الداخلية، جمعة توفيق، والذى أكد أن المتهمين قاموا بتشكيل عصابى ارتكب 18 واقعة فى 4 محافظات، وأنه "التشكيل" مكون من 13 متهمًا بقيادة أمين شرطة "هارب"، تخصصوا فى سرقة السيارات بالإكراه ومساومة أصحابها.

وقال الشاهد، إن المتهم الرئيسى يُدعى هانى "مسجل خطر سرقات"، وأنه هو وشقيقه رجب كوّنا ذلك التشكيل" وتابع "المتهمون تقابلوا بمنطقة كفر طهرمس أمام منزل المتهم الرئيسى، وأخذوا منه البنادق الآلية، واستقلوا سيارة "برودوا" مسروقة من إحدى شركات البترول منذ شهرين لسرقة سيارة "جيب شيروكى" بمنطقة بهتيم وأثناء سيرهم فوجئوا بسيارة مرسيدس "الخاصة بمحافظ البنك المركزى"، فقطعوا عليها الطريق، وتمكنوا من سرقتها بعد قتل حارسها واستولوا على سيارة أخرى تصادف وجودها بمكان الحادث.

وأشار إلى أن المتهمين، توجهوا بعد ذلك إلى منطقة بهتيم وسرقوا سيارة جيب أخرى، وحاولوا بيع تلك المسروقات إلا أن صاحب جراج بمنطقة بهتيم أبلغ عنهم الشرطة، التى تمكنت من تحديد هوية المتهم الرئيسى، وألقى القبض على بقية المتهمين بمدينة بورسعيد حول الواقعة وتفاصيلها، والذى أكد شروع المتهمين فى قتل حارس محافظ البنك المركزى، وأن هدفهم الرئيسى كان السرقة وليس القتل.

وكانت النيابة وجهت لهم تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية فى منطقة سكانية وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

أعد قرار إحالة المتهمين وباشر التحقيقات، فريق من النيابة، ضم كلا من أسامة حنفى، رئيس نيابة الحوادث، ومحمد علوانى ومحمد حلمى وكلاء النيابة.

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