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مصدر قضائي: إحالة لواء ومجند للجنح لإخفاء أدلة عن مقتل الناشطة شيماء الصباغ

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مصدر قضائي: إحالة لواء ومجند للجنح لإخفاء أدلة عن مقتل الناشطة شيماء الصباغ مصدر قضائي: إحالة لواء ومجند للجنح لإخفاء أدلة عن مقتل الناشطة شيماء الصباغ

شيماء الصباغ

قال مصدر قضائي أن النائب العام أحال ضابط برتبة لواء ومجند لمحكمة جنح قصر النيل بتهمة إخفاء أدلة فى واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ.

وقال المصدر أن النيابة وجهت للواء والمجند تهمة إخفاء أدلة عن جهات التحقيق بإنكارهما انهما شاهدا المتهم بقتل المجنى عليها.

واثبتت التحقيقات التى باشرتها نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن أن اللواء الذى كان يقود قوات الأمن المشاركة فئ تأمين المسيرة كان يقف والمجند بجوار الضابط المتهم وشاهداة أثناء إطلاق النار على المجنى عليها.

وقال المصدر أن النيابة إحالة اللواء والمجند لمحكمة جنح قصر النيل وان العقوبة فئ الاتهام الموجة آليهما قد يصل للحبس لمدة عام.

وأضاف المصدر أن قضية مقتل شيماء الصباغ بها 30 شاهد إثبات والعديد من التقارير الفنية التى تدين المتهم.

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