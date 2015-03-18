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النقض تحدد 11 مايو لنظر طعن علاء عبد الفتاح في حبسه سنة بقضية “حرق مقر شفيق‎”

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النقض تحدد 11 مايو لنظر طعن علاء عبد الفتاح في حبسه سنة بقضية “حرق مقر شفيق‎” النقض تحدد 11 مايو لنظر طعن علاء عبد الفتاح في حبسه سنة بقضية “حرق مقر شفيق‎”

علاء عبد الفتاح

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، 11 مايو المقبل لأولى جلسات نظر الطعن المقدم من الدفاع عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ، وشقيقته مني سيف على الحكم الصادر بحبس علاء عبد الفتاح سنة مع الإيقاف، لاتهامهما في قضية حرق وسرقة وإتلاف وتجمهر ، ووضع نار عمد المقر الانتخابي للفريق أحمد شفيق ، وإنقضاء الدعوى الجنائية لشقيقته مني سيف الإسلام .

كما حددت دائرة الاثنين “ب” برئاسة المستشار أنس عمارة لنظر الطعن فى القضية.

كان النائب العام قد أمر بإعادة فتح التحقيق في القضية رغم تنازل الفريق شفيق عن دعواه، ونسب أمر الإحالة للمتهمين أنهم في يوم 28 مايو 2012، اشترك علاء عبد الفتاح وشقيقته مني سيف الإسلام مع مجهولين بدائرة قسم الدقي في التجمهر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، واستعمال القوة والعنف وأشعلوا النيران عمدًا في مقر الحملة الخاص بالمرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، ووجهت لهم النيابة تهم الإتلاف العمدي للممتلكات وسرقة المنقولات واستعراض القوة والتلويح بالعنف وبث الرعب في نفوس المجني عليهم .

 

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