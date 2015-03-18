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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعقد مؤتمر التاريخ السنوي عن مصر في القرن الخامس عشر‎

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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعقد مؤتمر التاريخ السنوي عن مصر في القرن الخامس عشر‎ الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعقد مؤتمر التاريخ السنوي عن مصر في القرن الخامس عشر‎

الجامعة الأمريكية بالقاهرة

تعقد الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤتمر التاريخ السنوي بعنوان “القرن الخامس عشر: تحولات عميقة وإمكانيات جديدة” والذي يقيمه قسم الحضارات العربية والإسلامية.

ويناقش المؤتمر مختلف جوانب التاريخ السياسي والاقتصادي والثقافي والمؤسسي في القرن الخامس عشر لمحاولة فهمها وفقا لمنطقها الخاص معتمدة على المصادر الأولية الباقية.

وجدير بالذكر أن مؤتمر التاريخ السنوي هو مؤتمر ينظمه قسم الحضارات العربية والإسلامية منذ أوائل التسعينات. كان المؤتمر بالأساس يخدم طلاب الدراسات العليا بالقسم ثم توسع ليشمل المؤرخين الشباب من الجامعات الحكومية وكذلك المؤرخين الأوروبيين والأمريكيين واليابانيين المقيمين في القاهرة والحريصين على توسيع بحوثهم ومفاهيمهم. وعلى مر السنوات، أصبح المؤتمر أحد المعالم الثقافية في القاهرة ومنتدى بارز للمؤرخين الشباب.

ويضم المؤتمر نخبة من الأكاديميين من بينهم، قاسم عبده قاسم، جامعة الزقازيق، عماد أبو غازي، جامعة القاهرة؛ سيد عشماوي، جامعة القاهرة، باسيليوس صبحى، الكلية الإكليريكية اللاهوتية للأقباط الارثوذكس، أمنية عبد البر، “Maison Méditerranéenne des Sciences de l’homme “، جامعة إيكس مرسيليا، هند السيد محمود، جامعة الفيوم ، هند محمد عبد الرحمن، جامعة المنيا، بيثاني ووكر، جامعة بون، الكسندر سوبوف، جامعة هارفارد،، جو فان ستينبيرجر، جامعة غنت ؛ تاكينورى يوشيمورا، جامعة واسيدا، نيللي حنا، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، آدم طالب الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ أنتوني كويكل، الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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