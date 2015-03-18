النيل للإعلام بالسويس يكرم مديرة المجمع بمناسبة عيد الأم

كرم العاملون بمركز إعلام السويس، صباح اليوم الجمعة، ليلى محمود أبو بكر مدير إعلام السويس، كأم مثالية بمناسبة عيد الأم فى حفل نظمه العاملين بالمركز بمقر المركز حرضه جميع العاملين.

وقال نجدة سيف ، نائب مدير مركز الإعلام ، إن تكريم ” ليلى أبو بكر ” اعترافا من العاملين بمجهودها المبذولة في مجال عمله كمدير لمركز أعلام السويس واحتوائها لجميع زملائها وحسن أخلاقها.

وأَضاف نائب مدير الإعلام، أن الاحتفال بتكريمها اليوم جاء مفاجئًا لها كنوع من رد الجميل من العاملين بالمركز على انجازاتها ومجهودتها وحب فيها.

ومن جانبها عبرت ليلى أبو بكر ، مدير المجمع النموذجي للإعلام السويس، عن سعادتها بمفاجأة العاملين بتكريمها بالأم المثالية، ووعدت العاملين ببذل قصارى جهادها من أجل العمل للنهوض بالمركز.

وحضرت الاحتفالية عليا فريد ، مدير فرع محو الأمية فرع السويس و عزيزة محمد ، نائب مدير محو الأمية فرع السويس والعاملين بالمركز أعلام السويس.