"اليوم السابع" تفوز بجائزة أفضل حوار صحفى بمسابقة مصطفى وعلى أمين

أعلنت أمانة مؤسسة جوائز مصطفى وعلى أمين الصحفية، أسماء الفائزين بالجوائز عن عام ٢٠١٤، ممن اختارتهم لجان التحكيم للفوز بهذه الجوائز.

وفاز بجائزة شخصية العام الكاتب الصحفى صلاح منتصر، كما فاز بجائزة أفضل مقال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق عن مقالاته المتميزة خلال العام الماضى، وفاز بجائزة أفضل تحقيق مناصفة الصحفى أحمد محمد السباعى بجريدة الأهرام الاقتصادى ومحمد الفراز الصحفى بالمصرى اليوم.

كما فاز بجائزة أفضل انفراد صحفى محمد فراج عبد المنعم الصحفى بجريدة الوطن، وفاز بجائزة أفضل حوار صحفى مناصفة الصحفية إيمان حنا نسيم بجريدة اليوم السابع، وإبراهيم السخاوى بجريدة الأهرام، وفاز بجائزة أفضل قصة إنسانية أحمد عامر عبد الله بجريدة الأهرام، وفاز بجائزة أفضل إخراج صحفى مناصفة عمرو أحمد الصاوى بجريدة الأهرام، ومحيى الدين عبد الغفار بجريدة الأخبار، كما فاز بجائزة أفضل كاريكاتير الفنانة دعاء العدل بجريدة المصرى اليوم، وفاز بجائزة أفضل صورة صحفية المصور الراحل خالد عبد الوهاب بجريدة الأخبار.

كما فاز بجائزة الانتماء الكاتب الصحفى جميل جورج مدير تحرير الأخبار، وفاز بجائزة الأعمال الإنسانية بليلة القدر الصحفية صفاء نوار، كما تمنح جوائز لأوائل الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم وهى هاجر أحمد سعيد ولطه عدلى عباس الأول على قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

ومن جانبه قال محمد الهوارى، رئيس مجلس إدارة أمناء جوائز مصطفى وعلى أمين الصحفية، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أخبار اليوم، إنه سيتم توزيع الجوائز فى حفل كبير برئاسة الكاتب الصحفى ياسر رزق، خلال الشهر القادم بأحد الفنادق الكبرى، وذلك تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء وكبار الكتاب.

وأضاف الهوارى فى بيان له، أن الحفل سيشهد تكريم عدد من القنوات الفضائية والإعلاميين المتميزين وعدد من الفنانيين وأعضاء لجان التحكيم.

إعلان أسماء الفائزين بجوائز مصطفى وعلى أمين الصحفية غدا

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