هدايا الأم من "تاناغرا"

احتفالاً بمناسبة عيد الأم، تقدّم سلسلة المتاجر المتخصّصة بالهدايا الفخمة و"الأكسسوارات" المنزلية "تاناغرا" مجموعةً من القطع الفنية والتحف المتفردة.

"تاناغرا" هي وجهة المتسوقين الراقية والرائدة في عالم الهدايا والتحف الآسرة، تتيح للجميع فرصة تقديم الهدية المناسبة التي تعبّر عن مكنون مشاعرهم، وإظهار مدى تقديرهم ومحبتهم لأمهاتهم من خلال خيارات فخمة، وتشكيلة استثنائية من القطع المبتكرة التي تتناغم والمناسبة.

تقدم "تاناغرا" في متاجرها في الإمارات والبحرين والكويت وقطر والسعودية هدايا قيّمة، محمّلة بتواقيع أرقى العلامات التجارية في العالم، بما في ذلك إطارات الصور الأنيقة من "كريستوفل"، والمزهريات المتفردة من "باكارا"، وصحون "بيكاسو "المزخرفة من "مارك دي لادوتشيتي"، والمصابيح الأخاذة من "برناردو" المستوحاة من الطبيعة والعطور الفخمة من "أتولييه دي زور".

إذا كانت والدتك من عشاق المجوهرات، فإن طقم "لوران بارو" الذي يضمّ قلادة وأقراطاً رفيعة من "باكارا" يشكل الهدية المثالية لها.

تشتمل مجموعة عيد الأم أيضاً على باقة منوعة من الأزهار العطرية المجففة وعيدان البخور فائقة الجودة من "أغريريا"، بالإضافة إلى عدد من القطع المذهلة والتحف الحصرية من "جاي سترونجووتر" و"ليادرو".

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