أخصائى سمنة ونحافة:عدم مضغ الطعام جيدا يسبب السمنة وارتفاع الضغط

عدم مضغ الطعام جيدا يصيبك بأمراض مزمنة

تناول الطعام بسرعة دون مضغه جيدا، من أسوأ العادات التى لا ينتبه لها البعض، وللأسف فإن إيقاع الحياة السريع دفع الإنسان للقيام بجميع عاداته بسرعة توازى هذا الإيقاع، ومنها طرق تناوله للطعام.>أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف، يوضح أهم الآثار السلبية على الصحة، جراء تناول الطعام بسرعة وعدم مضغه جيدا، وأهمها إعطاء شعور كاذب بعدم الامتلاء وبالتالى الاستمرار فى تناول مزيد من الطعام، وهو ما يؤدى بدوره إلى الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.

ومع زيادة الوزن تزيد فرص تعرض الإنسان للإصابة بالأمراض المزمنة، كأمراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم.

ويضيف خالد أن تناول الطعام بسرعة، وعدم مضغه جيدا يسمح بدخول كميات من الهواء إلى المعدة، وهو ما يصيبها بالانتفاخات وصعوبة الهضم.

تناول الطعام ببطء يساهم فى خفض الوزن

>وعلى الجانب الآخر فتناول الطعام ببطء ومضغه جيدا، يؤدى إلى الوصول للشبع سريعا، دون الإسراف فى كميات الطعام المتناولة.

عشرون دقيقة، هى المدة التى ينصح خالد بتناول الطعام خلالها، وهى التى تبدأ بعدها المعدة بإرسال إشارات لمراكز الشبع بالمخ، مما يعمل على زيادة الشعور بالامتلاء والتوقف عن تناول المزيد من الطعام، وهو ما يساهم بصورة كبيرة فى فقدان الوزن وخاصة إذا ما تم انتقاء أنواع الطعام منخفضة السعرات الحرارية، فى تلك المدة ومضغها جيدا.

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