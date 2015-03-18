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مصدر أمنى بمطروح: الشاب المختطف فى هجوم العلمين من منطقة سيدى برانى

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مصدر أمنى بمطروح: الشاب المختطف فى هجوم العلمين من منطقة سيدى برانى مصدر أمنى بمطروح: الشاب المختطف فى هجوم العلمين من منطقة سيدى برانى
قال مصدر أمنى بمطروح، إن المعلومات الأولية تشير إلى اختطاف شاب من مدينة سيدى برانى، غرب مرسى مطروح بنحو 140 كيلومترًا، على يد المسلحين الذين اغتالوا الشهيد النقيب كريم فؤاد هنداوى، وإصابة فرد شرطة فى الهجوم المسلح، مساء أمس، الثلاثاء، أثناء فحصهم جثة متحللة عثر عليها عند ترعة الشيخ زايد جنوب مدينة الحمام، وذلك أثناء هروب المسلحين وبصحبتهم الشاب المختطف.

وتشير المعلومات إلى أن المسلحين من خارج محافظة مطروح، وأنهم من شمال سيناء، وتوجد خلافات بينهم وبين بعض الأشخاص، بمدينة سيدى برانى، حول تعاملات لم تتبين طبيعتها بعد.

كان قسم شرطة برانى قد تلقى بلاغًا صباح اليوم، الأربعاء، من "حمد.ف.ع"، 43 سنة، صاحب مكتب استيراد مقيم برانى بغياب نجل شقيقته "عوض.ن.م"، 25 سنة، مقيم ذات العنوان منذ حوالى 24 ساعة.

وأضاف المبلغ أن نجل شقيقته لا يعانى من أية أمراض ولا يوجد خلافات بينه وبين أحد ولا يشتبه فى غيابه جنائيًا.


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