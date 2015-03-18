‏ضبط متسول يضع "الشاى" فى قسطرة لاستعطاف مواطنى القليوبية

ضبطت مباحث الأحوال المدنية بالقليوبية متسولا ادعى مرضه بتركيب قسطرة طبية، للنصب على المواطنين من خلال استعطافهم للحصول على أموال منهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
وبعد إخطار اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، تبين للعميد أشرف مأمون رئيس مباحث الأحوال المدنية أن «خالد.إ.ع» - 45 عاما من سوهاج بدون عمل - يحصل على أموال من الوافدين إلى إدارة الأحوال المدنية بعد استعطافهم بقسطرة متدلية من جسمه وبضبطه تبين أن المادة الموجودة داخل القسطرة عبارة عن شاى.. تحرر المحضر رقم 5 أحوال وإرساله إلى قسم ثان بنها للعرض على النيابة.