‏ضبط متسول يضع "الشاى" فى قسطرة لاستعطاف مواطنى القليوبية

ضبطت مباحث الأحوال المدنية بالقليوبية متسولا ادعى مرضه بتركيب قسطرة طبية، للنصب على المواطنين من خلال استعطافهم للحصول على أموال منهم.

وبعد إخطار اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، تبين للعميد أشرف مأمون رئيس مباحث الأحوال المدنية أن «خالد.إ.ع» - 45 عاما من سوهاج بدون عمل - يحصل على أموال من الوافدين إلى إدارة الأحوال المدنية بعد استعطافهم بقسطرة متدلية من جسمه وبضبطه تبين أن المادة الموجودة داخل القسطرة عبارة عن شاى.. تحرر المحضر رقم 5 أحوال وإرساله إلى قسم ثان بنها للعرض على النيابة.