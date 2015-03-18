أخبار عاجلة

فيديو| رئيس الشرقية: الفوز على الزمالك يمنحنا أملا للبقاء في الدوري -
خلاف في الجبلاية بسبب علاء عبد العزيز -
بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل» -
فيديو| علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الزمالك: «موظفين بطريقة مملة» -
شيري ستوديو - شيرين رضا: دخلت مجال الإعلانات عن طريق طارق نور وسبب غيابها عن الساحة الفنية في وقت ما -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إبتديت حياتي الفنية بمسرحية أطفال وعملت دور شجرة -
رشيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... مشواري في التمثيل إبتدى بالصدفة -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... والدي بالنسبة لي مدرسة بتعلم منها الفن -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الحركة الوطنية : القمة العربية القادمة تؤكد أن مصر تسير في طريق لَم الشمل العربي

Google+ Print
الحركة الوطنية : القمة العربية القادمة تؤكد أن مصر تسير في طريق لَم الشمل العربي الحركة الوطنية : القمة العربية القادمة تؤكد أن مصر تسير في طريق لَم الشمل العربي

قال المهندس مروان يونس عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية ، أن عقد القمة العربية القادمة بمدينة شرم الشيخ، يومي 28 و29 مارس الجاري مرة أخرى بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو ، يؤكد أن تسير في طريقها للم الشمل العربي ، بعد ثورات الربيع العربي الذي أطاح بالوحدة العربية .

ودعا عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية في تصريحات صحفية له اليوم ، إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وان يتم الاتفاق بين الدول العربية على تشكيل تحالف عربي مشترك للتصدي للإرهاب الذي أنتشر بشكل كبير في المنطقة وأصبح يهدد أمن واستقرار كثير من الدول العربية.

كما دعا إلى توحيد الصف العربى ، بعد حدوث تشققات وتصدعات به بعد الظروف الأخيرة التى مرت بالمنطقة العربية وبدول منطقة الشرق الأوسط ، حتى يتثنى لنا إعادة الإستقرار للمنطقة والتنمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة