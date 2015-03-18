الحركة الوطنية : القمة العربية القادمة تؤكد أن مصر تسير في طريق لَم الشمل العربي

قال المهندس مروان يونس عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية ، أن عقد القمة العربية القادمة بمدينة شرم الشيخ، يومي 28 و29 مارس الجاري مرة أخرى بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو ، يؤكد أن مصر تسير في طريقها للم الشمل العربي ، بعد ثورات الربيع العربي الذي أطاح بالوحدة العربية .

ودعا عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية في تصريحات صحفية له اليوم ، إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وان يتم الاتفاق بين الدول العربية على تشكيل تحالف عربي مشترك للتصدي للإرهاب الذي أنتشر بشكل كبير في المنطقة وأصبح يهدد أمن واستقرار كثير من الدول العربية.

كما دعا إلى توحيد الصف العربى ، بعد حدوث تشققات وتصدعات به بعد الظروف الأخيرة التى مرت بالمنطقة العربية وبدول منطقة الشرق الأوسط ، حتى يتثنى لنا إعادة الإستقرار للمنطقة والتنمية.