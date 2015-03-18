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بالصور .. محافظ المنيا ومدير الأمن يضعان أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء‎

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بالصور .. محافظ المنيا ومدير الأمن يضعان أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء‎ بالصور .. محافظ المنيا ومدير الأمن يضعان أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء‎

 

قام اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، يرافقه اللواء محمد صادق​​ الهلباوي مدير الأمن، بوضع​​ أكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء ،وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وذلك في إطار بدء احتفالات المحافظة باليوم الوطني الذي يوافق اليوم 18 مارس، بحضور القيادات ​​التنفيذية والأمنية وعدد من رجال الدين بالمحافظة.

وتفقد المحافظ ومدير الأمن حرس الشرف، وتعالت​​ الأغاني الوطنية التي عزفتها فرقة الموسيقي العسكرية ورفع أعلام على النصب​​ التذكاري بكورنيش النيل ، واستمعا إلى قصيدة في حب الوطن للشاعر محمد عبد العليم .

وقام المحافظ بتقديم التحية لعدد من المواطنين ​​بمنطقة الكورنيش وأعرب عن خالص تهانيه لأهالي المنيا ، بالعيد الوطني للمحافظة ،داعيا المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء والأمن والأمان على كافة ربوع مصر ، كما وجه ​​التحيةإلىشهداء الوطن من أبناء محافظة المنيا المسلمين والأقباط الذين ضحوا بحياتهم فداءا للوطن.

وطالب المحافظ المواطنين بالإخلاص والتفاني في​ ​العمل لتنمية ورفعة الوطن ،مؤكدا أن مصر قد بعثت فيها روحا جديدة عقب النجاح​ ​الباهر والمشرف للمؤتمر الاقتصادي.

وتضمنت الاحتفالات عرضا فنيا ، قدمه طلاب ​​إحدى المدارس بمنطقة الكورنيش أمام ديوان عام المحافظة ، وعزفت الأغاني الوطنية وتزين​​ الكورنيش ومبنى المحافظة بالإعلام.

ويقوم المحافظ بافتتاح عدد من المشروعات من​​ إجمالي 117 مشروعا جاهزة لبدء العمل فيها على مستوى المحافظة بجميع القطاعات في ​​المراكز والمدن التسع والمنطقة الصناعية والمنيا الجديدة وتقدر تكلفة المشروعات بإجمالي قدره 932 مليون و908 ألف و443 جنيها.

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