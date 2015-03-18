بالصور .. محافظ المنيا ومدير الأمن يضعان أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء‎

قام اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، يرافقه اللواء محمد صادق الهلباوي مدير الأمن، بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء ،وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وذلك في إطار بدء احتفالات المحافظة باليوم الوطني الذي يوافق اليوم 18 مارس، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية وعدد من رجال الدين بالمحافظة.
وتفقد المحافظ ومدير الأمن حرس الشرف، وتعالت الأغاني الوطنية التي عزفتها فرقة الموسيقي العسكرية ورفع أعلام مصر على النصب التذكاري بكورنيش النيل ، واستمعا إلى قصيدة في حب الوطن للشاعر محمد عبد العليم .
وقام المحافظ بتقديم التحية لعدد من المواطنين بمنطقة الكورنيش وأعرب عن خالص تهانيه لأهالي المنيا ، بالعيد الوطني للمحافظة ،داعيا المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء والأمن والأمان على كافة ربوع مصر ، كما وجه التحيةإلىشهداء الوطن من أبناء محافظة المنيا المسلمين والأقباط الذين ضحوا بحياتهم فداءا للوطن.
وطالب المحافظ المواطنين بالإخلاص والتفاني في العمل لتنمية ورفعة الوطن ،مؤكدا أن مصر قد بعثت فيها روحا جديدة عقب النجاح الباهر والمشرف للمؤتمر الاقتصادي.
وتضمنت الاحتفالات عرضا فنيا ، قدمه طلاب إحدى المدارس بمنطقة الكورنيش أمام ديوان عام المحافظة ، وعزفت الأغاني الوطنية وتزين الكورنيش ومبنى المحافظة بالإعلام.
ويقوم المحافظ بافتتاح عدد من المشروعات من إجمالي 117 مشروعا جاهزة لبدء العمل فيها على مستوى المحافظة بجميع القطاعات في المراكز والمدن التسع والمنطقة الصناعية والمنيا الجديدة وتقدر تكلفة المشروعات بإجمالي قدره 932 مليون و908 ألف و443 جنيها.