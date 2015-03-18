“وفد الأورمان” يتابع سير العمل بمستشفى “علاج الأورام” بالأقصر‎

تفقد محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان موقع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر وذلك لمتابعة اجراءات العمل وحل جميع المشكلات التى تواجه سرعة تنفيذ المشروع لتخفيف الأعباء المالية والبدنية عن كاهل المرضى.

كان فى استقبال وفد الأورمان المهندس محمود عبد المولى رئيس قطاع جنوب الصعيد بالمقاولين العرب الذى أكد أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يتابع أعمال انشاء المستشفى .

ومن جانبه، أكد احمد ابراهيم مسؤل الاورمان بجنوب الصعيد انه سوف يتم افتتاح المرحلة الاولى من المستشفى خلال احتفال المحافظة بعيدها القومى وذلك فى اطار متابعة محافظ الاقصر لهذا المشروع الذى يخدم المرضى باقليم جنوب الصعيد حيث سيتم توفير أحدث الأجهزة فى مجال علاج الاورام.