أخبار عاجلة

فيديو| رئيس الشرقية: الفوز على الزمالك يمنحنا أملا للبقاء في الدوري -
خلاف في الجبلاية بسبب علاء عبد العزيز -
بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل» -
فيديو| علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الزمالك: «موظفين بطريقة مملة» -
شيري ستوديو - شيرين رضا: دخلت مجال الإعلانات عن طريق طارق نور وسبب غيابها عن الساحة الفنية في وقت ما -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إبتديت حياتي الفنية بمسرحية أطفال وعملت دور شجرة -
رشيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... مشواري في التمثيل إبتدى بالصدفة -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... والدي بالنسبة لي مدرسة بتعلم منها الفن -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“وفد الأورمان” يتابع سير العمل بمستشفى “علاج الأورام” بالأقصر‎

Google+ Print
“وفد الأورمان” يتابع سير العمل بمستشفى “علاج الأورام” بالأقصر‎ “وفد الأورمان” يتابع سير العمل بمستشفى “علاج الأورام” بالأقصر‎

 

 

تفقد محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان موقع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر وذلك لمتابعة اجراءات العمل وحل جميع المشكلات التى تواجه سرعة تنفيذ المشروع لتخفيف الأعباء المالية والبدنية عن كاهل المرضى.

كان فى استقبال وفد الأورمان المهندس محمود عبد المولى رئيس قطاع جنوب الصعيد بالمقاولين العرب الذى أكد أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يتابع أعمال انشاء المستشفى .

ومن جانبه، أكد احمد ابراهيم مسؤل الاورمان بجنوب الصعيد انه سوف يتم افتتاح المرحلة الاولى من المستشفى خلال احتفال المحافظة بعيدها القومى وذلك فى اطار متابعة محافظ الاقصر لهذا المشروع الذى يخدم المرضى باقليم جنوب الصعيد حيث سيتم توفير أحدث الأجهزة فى مجال علاج الاورام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا