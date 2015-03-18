تخصيص مقر لمبادرة “مشروعك ” بالأقصر.. ورئيس المدينة يلتقي ممثلي بنك مصر

خصصت محافظة الأقصر مقرا بمجلس المدينة بجزيرة العوامية لمبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية “مشروعك” وذلك لإستقبال مقترحات المواطنين من كافة القري والنجوع والمدن بالمحافظة.

والتقى العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر وأحمد همام سكرتيرعام المدينة بممثلي بنك مصر لمتابعة آخر التجهيزات الخاصة بالمشروع وذلك بعد إنهاء كافة الاحتياجات المطلوبة رغبة في الوصول إلي مستوي آداء جيد يحقق أهدافه المرجوة التي تنشد الرضا العام للمواطن ومصلحته العليا.

كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد افتتح المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية ( مشروعك ) بمحافظة قنا وذلك بقروض ميسرة للشباب، كما أعلن عن بدء إنطلاق المشروع بإحدي عشر محافظة مختلفة وتم فعليا تخصيص الأماكن بها.