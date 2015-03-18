أخبار عاجلة

فيديو| رئيس الشرقية: الفوز على الزمالك يمنحنا أملا للبقاء في الدوري -
خلاف في الجبلاية بسبب علاء عبد العزيز -
بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل» -
فيديو| علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الزمالك: «موظفين بطريقة مملة» -
شيري ستوديو - شيرين رضا: دخلت مجال الإعلانات عن طريق طارق نور وسبب غيابها عن الساحة الفنية في وقت ما -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إبتديت حياتي الفنية بمسرحية أطفال وعملت دور شجرة -
رشيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... مشواري في التمثيل إبتدى بالصدفة -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... والدي بالنسبة لي مدرسة بتعلم منها الفن -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تخصيص مقر لمبادرة “مشروعك ” بالأقصر.. ورئيس المدينة يلتقي ممثلي بنك مصر

Google+ Print
تخصيص مقر لمبادرة “مشروعك ” بالأقصر.. ورئيس المدينة يلتقي ممثلي بنك مصر تخصيص مقر لمبادرة “مشروعك ” بالأقصر.. ورئيس المدينة يلتقي ممثلي بنك مصر

خصصت محافظة الأقصر مقرا  بمجلس المدينة بجزيرة العوامية لمبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية “مشروعك” وذلك لإستقبال مقترحات المواطنين من كافة القري والنجوع والمدن بالمحافظة.

والتقى العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر وأحمد همام سكرتيرعام المدينة بممثلي بنك لمتابعة آخر التجهيزات الخاصة بالمشروع وذلك بعد إنهاء كافة الاحتياجات المطلوبة رغبة في الوصول إلي مستوي آداء جيد يحقق أهدافه المرجوة التي تنشد الرضا العام للمواطن ومصلحته العليا.

كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد افتتح المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية ( مشروعك ) بمحافظة قنا وذلك بقروض ميسرة للشباب، كما أعلن عن بدء إنطلاق المشروع بإحدي عشر محافظة مختلفة وتم فعليا تخصيص الأماكن بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة