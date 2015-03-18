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مقتل 22 شخصًا والعثور على مقبرة تضم 44 جثة فى بعقوبة بالعراق

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مقتل 22 شخصًا والعثور على مقبرة تضم 44 جثة فى بعقوبة بالعراق مقتل 22 شخصًا والعثور على مقبرة تضم 44 جثة فى بعقوبة بالعراق
أعلنت مصادر أمنية عراقية اليوم الاربعاء، مقتل 22 شخصًا بينهم عناصر من تنظيم داعش، وإصابة 13 والعثور على مقبرة جماعية تضم رفاة 44 مدنيًا فى عنف متفرقة فى بعقوبة الواقعة على بعد 57 كم شمال شرقى العاصمة بغداد.

وقالت المصادر، إن اشتباكات اندلعت فى القرى المحاذية لناحية سليمان بيك الواقعة بين الحدود الإدارية لمحافظة ديالى ومحافظة صلاح الدين من جهة ناحية قرة تبة شمال شرقى بعقوبة بين مسلحى داعش ومتطوعى الحشد الشعبى اسفرت عن مقتل تسعة من داعش وستة آخرين من المتطوعين وإصابة 3 آخرين بجروح .

وأضافت المصادر، أن قوات تابعة للبيشمركة الكردية عثرت على مقبرة جماعية تضم رفاة 44 مدنيا قتلوا على أيدى مسلحى تنظيم داعش فى منطقة العسكرية التابعة لناحية السعدية شمال شرق بعقوبة.

وأوضحت، أن عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق فى ناحية محمد سكران جنوب غربى بعقوبة انفجرت وتسببت فى مقتل أربعة مدنيين وإصابة خمسة آخرين بجروح، كما عثرت قوات الشرطة شمالى بعقوبة فجر اليوم الاربعاء، على جثتين لشابين قتلا بالرصاص فى الرأس .

وحسب المصادر، قتل ثلاثة مدنيين وأصيب خمسة آخرون فى انفجار عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق فى منطقة الثورة الثانية فى المقدادية شمال شرقى بعقوبة.
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