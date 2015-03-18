التحقيق مع أصحاب محلات صاغة متهمين بالاتجار فى الذهب المهرب بالجمالية

تباشر نيابة الجمالية برئاسة المستشار حازم عبد الشكور، اليوم الأربعاء، التحقيق مع 2 من أصحاب محلات الصاغة، لاتهامهما بالاتجار فى الذهب المهرب بأختام مزورة.

كانت وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، بقيام كل من "أيمن.ف" و"جون.غ" أصحاب محلات مشغولات ذهبية بمنطقة الصاغة دائرة قسم شرطة الجمالية، بالاتجار فى المشغولات الذهبية المهربة والمدموغة خارج المصلحة بأختام مقلدة، وبذلك يكون مخالفا للقانون رقم 15 لسنة 2012م. وبإجراء التحريات أكدت صحة تلك المعلومات.

وتمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهمين، عقب الحصول على إذن سابق من نيابة الشئون المالية والتجارية وبالاشتراك مع مفتشى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أثناء تواجدهما بمحل المصوغات الخاص بهما، بحوزتهما كمية من المشغولات الذهبية المدموغة خارج المصلحة زنة (3098 جراما) ثلاثة كيلو وثمانية وتسعون جراما.