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تأجيل تجديد حبس متهم ضبط بحوزته 90 ألف جنيه عملات مزورة بشبرا لـ11 أبريل

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تأجيل تجديد حبس متهم ضبط بحوزته 90 ألف جنيه عملات مزورة بشبرا لـ11 أبريل تأجيل تجديد حبس متهم ضبط بحوزته 90 ألف جنيه عملات مزورة بشبرا لـ11 أبريل
قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تأجيل نظر تجديد حبس صاحب محل ملابس، لاتهامه فى واقعة ضبط 90 ألف جنيه، عملات مزورة بمنطقة شبرا لجلسة 11 أبريل القادم لحضور المتهم من محبسه.

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط مباحث قسم الأموال العامة بإدارة البحث الجنائى، أكدتها التحريات بقيام "صابر.م" (33 عاما)، صاحب محل ملابس، ومقيم بدائرة القسم، والسابق ضبطه فى 4 قضايا بترويج عملات ورقية مقلدة من فئات الخمسين والمائة جنيه بدائرة القسم.

وتمكنت وحدة ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط المتهم، وبحوزته مبلغ مالى قدره 90 ألف جنيه من العملات الورقية المقلدة، فئتى الخمسين والمائة جنيه.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للعملات الورقية المقلدة بقصد ترويجها، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
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