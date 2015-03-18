11 مايو نظر طعن علاء عبد الفتاح على حبسه فى حرق مقر أحمد شفيق الانتخابى

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، 11 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الدفاع عن الناشط السياسى علاء عبد الفتاح وشقيقته منى سيف على الحكم الصادر بحبس علاء عبد الفتاح سنة مع الإيقاف، لاتهامهما فى قضية حرق وسرقة وإتلاف وتجمهر وحرق المقر الانتخابى للفريق أحمد شفيق، وانقضاء الدعوى الجنائية لشقيقته منى سيف الإسلام.

كما حددت دائرة الاثنين "ب" برئاسة المستشار أنس عمارة لنظر الطعن فى القضية.

كان النائب العام قد أمر بإعادة فتح التحقيق فى القضية رغم تنازل الفريق شفيق عن دعواه، ونسب أمر الإحالة للمتهمين أنهم فى يوم 28 مايو 2012، اشترك علاء عبد الفتاح وشقيقته منى سيف الإسلام مع مجهولين بدائرة قسم الدقى فى التجمهر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، واستعمال القوة والعنف وأشعلوا النيران عمدًا فى مقر الحملة الخاص بالمرشح الرئاسى السابق الفريق أحمد شفيق، ووجهت لهم النيابة تهم الإتلاف العمدى للممتلكات وسرقة المنقولات واستعراض القوة والتلويح بالعنف وبث الرعب فى نفوس المجنى عليهم.